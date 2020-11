Park Place Technologies erwirbt Curvature, Inc. und wird international zum größten Anbieter für die Third-Party-Maintenance von Rechenzentren

Cleveland und Charlotte, N.c. (ots/PRNewswire) - - verdoppelt Mitarbeiter- und

Umsatz von Park Place Technologies



- Vereint das größte Team von Außendiensttechnikern mit einem Bestand von mehr

als 1,15 Millionen Ersatzteilen an über 2400 Lagerstandorten



- Schafft eine neue Art von TPM, eine überzeugende Option gegenüber dem OEM





Park Place Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2971933-1&h=3483999916&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2971933-2%26h%3D802843307%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parkplacetechnologies.com%252F%26a%3DPark%2BPlace%2BTechnologies&a=Park+Place+Technologies) , ein Unternehmen, daspreisgekrönte Wartung von Rechenzentrumshardware und ein komplettes Angebot anManaged Services aus einer Hand bietet, gab heute die Übernahme von Curvature,Inc. bekannt, einem Unternehmen für IT-Support, Produkte und Dienstleistungen.Die Transaktion sichert Geschäftskontinuität und Wachstumschancen für Kunden vonCurvature."Park Place und Curvature waren beide Pioniere in dieser Branche", sagte ChrisAdams, President und CEO von Park Place. "Wenn jetzt Curvature zu uns stößt,sind unsere Infrastruktur-Support- und Serviceangebote stärker, intelligenterund umfangreicher als je zuvor. Heutzutage kommt es selten vor, dass dieInfrastruktur nur aus Geräten eines einzigen Anbieters besteht. Gleichzeitigsind Budgets und Ressourcen knapper denn je zuvor. Wir haben eine neue Ebene derTPM (Third-Party Maintenance, Wartung durch Dritte) geschaffen, die unsgegenüber den Originalgeräteherstellern (OEMs) als eine überzeugendere Optionpositioniert."Durch den Erwerb von Curvature:- kommt das größte Team von Außendiensttechnikern in der Branche zusammen- verdreifacht sich der Ersatzteillagerbestand auf mehr als 1,15 MillionenTeile, die jetzt an über 2400 Lagerstandorten verfügbar sind- wird die internationale Expansion von Park Place mit vier neueninternationalen Märkten unterstützt: Dänemark, Australien, Thailand und Japan- entsteht eine neue Art von TPM für eine Vielzahl an OEM-Umgebungen mit denmeisten Ressourcen weltweit für schnelleren und kostengünstigen Support fürRechenzentren."Park Place und Curvature sind seit mehr als 30 Jahren führend im wachsendenMarkt für Third-Party-Maintenance. Sie sind eine natürliche Ergänzung mit sehrkomplementären Marktpositionen. Die Erfahrung und die Größe von Park Placewerden dazu beitragen diese Akquisition erfolgreich abzuschließen", sagte DanStone, Interim CEO von Curvature. "Unser Team und unsere Kunden profitierendavon. Wir können uns damit weiterhin auf einen außergewöhnlichen Kundenservicekonzentrieren und gleichzeitig eine breitere Palette neuer Lösungen anbieten, um