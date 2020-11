Musterdepot & wikifolio – Update 46/2020

Am Donnerstag erfolgte der Verkauf unserer kompletten Position des DAX-Short-Knockout-Zertifikats von HSBC (WKN: TT0W70; akt. Kurs: 13,05 EUR) in Höhe von 1.500 Stück zu einem Kurs von 21,70 EUR. Der Verkauf erbrachte einen Gewinn von 57,6% und konnte damit Verluste in Aktienpositionen gut abfedern. Nach unserem Verkauf ist der Kurs des Zertifikats in Folge der US-Präsidentschaftswahl und des BioNTech-Erfolgs übrigens regelrecht eingebrochen. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit …