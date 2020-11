And the winner is … Nachrichtenquelle: Smart Investor | 11.11.2020, 17:14 | 45 | 0 | 0 11.11.2020, 17:14 | Auch eine Woche nach der US-Präsidentschaftswahl ist das Bild nicht ganz so klar, wie es im Medienmainstream gezeichnet wird. Die Vorwürfe des Wahlbetrugs gegen die US-Demokraten werden dort zwar unisono als haltlos bezeichnet, dennoch häufen sich Indizien aus mehreren Swing States, dass möglicherweise doch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Der Beitrag And the winner is … erschien zuerst auf Smart Investor. Weiterlesen auf: smartinvestor.de



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer