Mit viel Vorschusslorbeeren startet Nordex in den heutigen Handel. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund elf Prozent. Auf 17,24 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Zuletzt lag dieses Top bei 15,75 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Nordex-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

Fazit: Diese Nordex-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.