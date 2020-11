Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Schluss Dax-Rally verliert weiter an Schwung Der Aufwärtstrend des Dax hält an - wenn auch mit nachlassender Dynamik. Der deutsche Leitindex pendelte am Mittwoch um die Marke von 13 200 Punkten und gewann am Ende 0,40 Prozent auf 13 216,18 Punkte. Für den MDax der 60 mittelgroßen …