Tarachi mobilisiert zweites Diamantbohrgerät

Bedeutende historische Bohrergebnisse in der Konzession San Javier:

Loch-Nummer Gold (g/Tonne) Kernlänge (m)

SJA14-002 34.5 5.0

SJA14-004 24.3 3.0

(Die wahre Breite der Goldmineralisierung ist nicht bekannt)

Höhepunkte

- Die Goldmineralisierung in der Scherzone bei San Javier ist entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen und kann sich in der Tiefe erweitern.

- Die Mineralisierung befindet sich innerhalb andesitischer Vulkane mit einer unmittelbar angrenzenden Intrusion.

- Während dieses Sommers und aufgrund früherer Arbeiten gibt es eine mögliche Mineralisierung unter Abdeckung über Hunderte von Metern in südlicher Richtung entlang des projizierten Scherzonentrends, wie durch das veränderte Float vorgeschlagen wird.

Lorne Warner, President und CEO von Tarachi, sagte: "Wir freuen uns darauf, bald mit der ersten Phase der Bohrungen in San Javier mit neun vorgeschlagenen Bohrlöchern auf insgesamt 864 Metern zu beginnen, sobald der Stil und die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung besser verstanden werden und weitere Bohrungen vorgeschlagen werden.

Abbildung 1: Tarachi Nordgebiet. San Javier - Mineralisierung mit gescherten, brekziösen und alterierten Vulkaniten und Mineralisierung, die entlang des Streichs und in der Tiefe offen ist.