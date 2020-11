Besserer Markt für Europäische Unternehmenskredite post COVID?

Im Nachgang von COVID sieht der Markt für direkte Unternehmenskredite etwas verändert und in gewisser Weise attraktiver aus als das Marktumfeld, das der Pandemie vorausging. Insbesondere in den Monaten nach dem ersten Schock hat sich die Qualität der verfügbaren Deals im Großen und Ganzen verbessert: Viele von ihnen weisen einen geringeren Verschuldungsgrad, eine striktere Dokumentation und bessere Preise auf.

Unserer Meinung nach sind dies positive Hinweise darauf, wie sich der Markt in einer Welt nach COVID weiterentwickeln könnte, und legt nahe, dass wir auch in Zukunft qualitativ hochwertigere Anlagemöglichkeiten beobachten werden. Angesichts einer Reihe von Unsicherheiten am Horizont – auch im Zusammenhang mit der Pandemie selbst – ist jedoch ein disziplinierter Investitionsansatz mit Schwerpunkt auf Kapitalerhalt unseres Erachtens von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Impulsgeber am Markt