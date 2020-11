Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ceconomy stark ins neue Geschäftsjahr gestartet Der Elektronikhändler Ceconomy hat sich vom Start in das neue Geschäftsjahr begeistert gezeigt. Im Oktober sei eine "exzellente" Umsatzentwicklung verzeichnet worden, teilte das Unternehmen am frühen Mittwochabend in Düsseldorf mit. Das Momentum …