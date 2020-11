---------------------------------------------------------------------------

PATRIZIA meldet solide Ergebnisse für die ersten neun Monate und konkretisiert Prognose für das laufende Geschäftsjahr



- Operatives Ergebnis von 100,2 Mio. Euro (+2,6% im Vergleich zum Vorjahr) liegt bereits nach neun Monaten innerhalb des prognostizieren Rahmens für das Geschäftsjahr 2020



- Gebühreneinnahmen insgesamt steigen im Jahresvergleich durch anhaltendes organisches Wachstum um 6,2% auf 248,1 Mio. Euro



- Assets under Management (AUM) erhöhen sich auf 46,2 Mrd. Euro (+4,0%)

- Operative Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund guter Planungssicherheit im 4. Quartal auf 110,0 - 130,0 Mio. Euro konkretisiert

Augsburg, 11. November 2020. PATRIZIA, ein führender Partner für weltweite Investments in real assets, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 ein operatives Ergebnis von 100,2 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von 2,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies zeigt erneut die Stabilität und Stärke des Geschäftsmodells von PATRIZIA, selbst in Zeiten anhaltender Marktunsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie.



Die Gebühreneinnahmen insgesamt, d.h. die Summe aus Verwaltungs-, Transaktions- und leistungsabhängigen Gebühren, belaufen sich auf 248,1 Mio. Euro (+6,2%). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr basiert in erster Linie auf dem anhaltenden Wachstum der Assets under Management (AUM) und den Transaktionsaktivitäten für die weltweiten Kunden von PATRIZIA. Gleichzeitig erhöhten sich die Nettoaufwandsposten um 4,4% im Vergleich zum Vorjahr auf 153,7 Mio. Euro. Ihre Wachstumsrate liegt jedoch deutlich unter der Wachstumsrate der Gebühreneinnahmen insgesamt von 6,2% im Jahresvergleich.