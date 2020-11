TPG und TA Associates übernehmen Planview von Thoma Bravo für 1,6 Milliarden US-Dollar

TPG Capital, die Private-Equity-Plattform des international tätigen Unternehmens für alternative Anlagen TPG, und TA Associates, eine führende, weltweit wachsende Wachstumskapitalgesellschaft, gaben heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über die Übernahme von Planview, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Portfoliomanagement und Arbeitsmanagement, bekannt. TPG Capital und TA Associates werden das Unternehmen zu einem Kaufpreis von 1,6 Milliarden US-Dollar erwerben. Der bestehende Mehrheitseigner von Planview, Thoma Bravo, wird eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten.

„Seit mehr als drei Jahrzehnten liefern wir Innovationen, treiben den Markt voran und erfinden uns selbst immer wieder neu. Ich glaube wirklich, dass das Beste für unsere Kunden und für Planview erst noch kommen wird“, sagte Greg Gilmore, der CEO von Planview. „Wir sind dankbar für die Partnerschaft mit Thoma Bravo in den letzten vier Jahren und freuen uns auf dieses nächste Kapitel, in dem wir unsere Vision weiter vorantreiben und unseren Kunden bei der Umsetzung ihrer Strategie in die Praxis weiterhin als Partner zur Seite stehen werden.“