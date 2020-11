WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut im Plus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX steigerte sich um weitere 0,41 Prozent auf 2406,30 Punkte. Nach der jüngsten Kursrally setzte sich die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt etwas gebremster fort. An den zwei Vortagen war der ATX getrieben von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in Summe bereits um beachtliche mehr als elf Prozent hochgesprungen.

Auch an den europäischen Aktienmärkten setzte sich die positive Stimmung fort, wenn auch ebenfalls nicht so euphorisch wie am Montag und zum Teil am Dienstag. In Wien legte auf Unternehmensseite die Berichtssaison zur Wochenmitte eine Pause ein. Am morgigen Donnerstag stehen dann Quartalszahlen von der Raiffeisen Bank International und Mayr-Melnhof sowie ein Quartalszwischenbericht von der Strabag auf der Agenda.