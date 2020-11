Berlin (ots) - Von neuen Techniken der Pflanzenzüchtung wie dem Genome Editing

erwarten Experten erhebliche Fortschritte für eine nachhaltigere, an die Folgen

des Klimawandels angepasste, Landwirtschaft. Mit einem breiten

gesellschaftlichen Dialog und der sachlichen Debatte um einen angemessenen

rechtlichen Rahmen, müssten alle Beteiligten dazu beitragen, dass man die

Chancen der neuen Techniken auch nutzen könne. In diesen Botschaften sehen sich

die Veranstalter nach dem Auftakt der neuen Reihe " Dialog Genome Editing (http:

//grain-club.de/digitale-veranstaltungsreihe-genome-editing-chancen-fuer-nachhal

tigkeit-und-innovationen/) ", der am 9. November 2020 digital stattfand,

gestärkt. Unter dem Titel "Mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft mit neuen

Züchtungstechniken - Rahmenbedingungen, Perspektiven, Beispiele" hatten 18

Verbände der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Deutschland dazu eingeladen, die

Veranstaltung im Livestream zu verfolgen und mitzudiskutieren.



Friedliche Koexistenz zweier Züchtungsstrategien







Sustainable Food & Farming Systems, Prof. Dr. Urs Niggli , hob die Bedeutung

einer nachhaltigeren Landwirtschaft hervor. Niggli betonte den klaren

wissenschaftlichen Unterschied zwischen klassischer Gentechnik mit Übertragung

von artfremden Genen und den neuen Züchtungstechniken. Aus seiner Sicht müsse

diese Differenzierung gesellschaftlich breit diskutiert werden. Da die

Wahlfreiheit der Verbraucher ein wichtiges Gut sei, stellte Niggli heraus: "Ich

sehe, dass es in Zukunft zwei Züchtungsstrategien geben wird und muss: Eine, die

auf der traditionellen Kreuzungszüchtung basiert, und die vor allem die

Öko-Züchter erfolgreich verfolgen, und eine, die auf der Genom-Editierung

basiert. Bei letzterem Weg ist absehbar, dass rasch sehr große Fortschritte

möglich werden. Beide Wege sollten in einer Art der friedlichen Koexistenz

intensiv verfolgt werden."



Innovationen für Europa



Dr. Sabine Jülicher - Direktorin für Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln,

Innovation, DG SANTE, Europäische Kommission - stellte heraus, dass neue

Züchtungstechniken zur Zielerreichung der Farm-to-Fork-Strategie der

EU-Kommission beitragen könnten, Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. "Wir

müssen in einem aktiven Dialog definieren, was unsere Ziele sind und dann die

Innovationen, die darauf hinzielen, in Europa fördern. Es ist ganz wichtig, dass

Europa offen für Innovationen bleibt!", so Jülicher. Der Rechtsfindungsprozess

in Europa funktioniere nur unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten und deren Seite 2 ► Seite 1 von 3



