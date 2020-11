Knopp Biosciences schließt Serie-C-Finanzierungsrunde ab und beruft David Adair in den Vorstand

Der Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde folgt auf eine Beteiligungsfinanzierung von 13 Mio. US-Dollar, die bereits 2019 abgeschlossen wurde. Knopp stellt Kapital für eine Phase-2-Studie mit oral verabreichtem Dexpramipexol bei mittelschwerem bis schwerem eosinophilem Asthma bereit, deren erste Ergebnisse im ersten Quartal 2021 erwartet werden. Die Einnahmen fließen auch in die Einleitung von FIH-Studien (first in human, erstmalige Anwendung am Menschen) im Jahr 2021 mit KB-3061, einer potenziellen medizinischen Präzisionsbehandlung für eine schwerwiegende Erkrankung von Säuglingen und Kindern, die epileptische Enzephalopathie KCNQ2.

Knopp Biosciences LLC gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Beteiligungsfinanzierungsrunde der Serie C mit einem Volumen von ca. 14 Mio. US-Dollar unter der Leitung von Solas BioVentures abgeschlossen hat, dessen geschäftsführender Direktor Dr. C. David Adair in den Knopp-Vorstand berufen wurde.

“Wir sind schon sehr gespannt auf das Jahr 2021, in dem wir gut positioniert sein werden, um unsere Dexpramipexol-Asthma-Studie der Phase 2 abzuschließen und Studien sowie Phase-1-Studien mit KB-3061 zu beginnen, um die Einstufung als IND (Investigational New Drug, neues Prüfpräparat) zu ermöglichen”, sagte Michael Bozik, M.D., Präsident und CEO von Knopp. “Wir sind dankbar für das Kapital und das Engagement, mit dem Solas BioVentures unser Team bereichert, und ebenso für das Fachwissen und die Erfahrung, die Dave Adair in unseren Vorstand einbringt.”

Mit einer zwei Jahrzehnte langen Erfolgsgeschichte als versierter Venture-Investor war Dr. Adair im Jahr 2014 Gründungsmitglied von Solas BioVentures, das in lebensverändernde Therapeutika- und Medizintechnik-Unternehmen investiert. Er ist staatlich geprüfter Facharzt für Perinatalmedizin, Geburtshilfe und Gynäkologie sowie Hypertonie und verfügt über Spezialkenntnisse auf dem Gebiet der Intensivpflege. Vor kurzem ist er als Professor und stellvertretender Vorsitzender des Lehrstuhls für Geburtshilfe und Gynäkologie am College of Medicine der University of Tennessee in den Ruhestand getreten. Dr. Adair studierte Medizin am Joan C. Edwards College of Medicine der Marshall University und absolvierte seine Facharztausbildung am Health Science Center der University of Florida sowie eine Subspezialisierung (Fellowship) an der Wake Forest University. Er besitzt einen MBA der University of Tennessee at Chattanooga.