Die Faser der Zukunft / Am 10. November hat das technische Bekleidungslabel Goldwin aus Japan einen minimalistischen Sweater gelauncht, der aus dem biobasierten Material "Brewed Protein" besteht. (FOTO)

Tokio/München (ots) - Technischer Fortschritt und praktische Verspieltheit - die

Japaner sind für ihren Hightech-Fable bekannt. Kein Wunder, dass ein japanischer

Biomaterialhersteller eine richtungsweisende Faser auf den Markt gebracht hat,

die das Potenzial hat, neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit zu setzen. In

jahrelanger Forschungsarbeit hat Spiber das innovative Material Brewed Protein

entwickelt, das in einem mikrobiellen Fermentationsverfahren hergestellt wird

und aus nachhaltigen, pflanzlichen Rohstoffen besteht. Die vegane Faser leistet

einen entscheidenden Beitrag zur Vison von kunststofffreier Bekleidung. Die

japanische Bekleidungsmarke Goldwin arbeitet seit fünf Jahren eng mit Spiber an

der Weiterentwicklung zusammen. Ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit

ist nun "The Sweater": Am 10. November präsentierte Goldwin den minimalistisch

designten, aber dennoch funktionellen Unisex Sweater, der die Branche

revolutionieren wird. Die Anzahl ist weltweit streng limitiert und Interessenten

können sich ausschließlich online bewerben, um den exklusiven Sweater zu

bestellen.



Ein vielseitiges Wundermaterial







Hochleistungs-Biomaterialien. Doch statt Spinnen stellen präzisionsgefertigte

Mikroorganismen dieses biobasierte Proteinpolymer her. Das sogenannte Brewed

Protein ist eine pflanzliche Biomasse, die durch ein speziell von Spiber

entwickeltes Fermentationsverfahren entsteht. Anschließend kann die Faser

vielseitig weiterverarbeitet werden, von zarten Filamentfasern bis zu

kaschmirartigen, weichen Garnen. Die innovative Faser weist die thermischen

Eigenschaften von Wolle auf und überzeugt durch eine entsprechend angenehme

Haptik. Für mehr Tierwohl: Brewed Protein ist nicht nur eine potenzielle

Alternative für Textilfasern, durch ein spezielles Fertigungsverfahren kann es

auch als überzeugende Pelz- oder Lederalternative genutzt werden. Zudem lässt es

sich zu Harzen verarbeiten, die Schildpatt oder Tierhorn sehr ähnlich sind.



Ode an die Umwelt



Zusätzlich zu seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten könnte Brewed Protein in

der Zukunft auch Umweltprobleme lösen: So ist Erdöl als Rohmaterial, anders als

bei Polyester und Nylon, zum Beispiel kein Hauptbestandteil. Das mikrobielle

Fermentationsverfahren hat zudem das Potenzial, künftig Treibhausgasemissionen

zu reduzieren und Energie zu sparen. "Diese Faser könnte die Zukunft der

Bekleidungsindustrie revolutionieren und aktuelle Umweltprobleme, die bei der

Produktion von Kunstfasern entstehen, lösen. Wir möchten das Kernmaterial der

nächsten Generation entwickeln und den Weg für eine nachhaltigere Gesellschaft Seite 2 ► Seite 1 von 2



