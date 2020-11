ABO Wind will 550.000 neue Aktien ausgeben

ABO Wind will im Rahmen einer Kapitalerhöhung 550.000 neue Aktien ausgeben. Die Platzierung soll unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei ausgewählten qualifizierten Investoren erfolgen, kündigt das Solar- und Windenergie-Unternehmen am Mittwoch an. Zur Kapitalerhöhung nutzt die Gesellschaft ein eingeräumtes Genehmigtes Kapital.„Unter Berücksichtigung des derzeitigen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft ...