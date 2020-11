Heute zeigen die Aktienmärkte zwei Auffälligkeiten: erstens rotiert man wieder aus der Rotation, value schwächer, growth wieder stärker. Und die Pfizer-Aktie heute schwächer, nachdem der CEO von Pfizer fast zwei Drittel

Die Aktienmärkte sind nach wie vor euphorisch in Sachen Impfstoff - man spricht inzwischen schon davon, dass der Impfstoff praktisch schon da sei. Aber das ist extrem voreilig - selbst wenn alles gut geht, würde der Impfstoff frühestens im Frühsommer für größere Bevölkerungsteile zur Verfügung stehen (also dann, wenn die Infektionen ohnehin nachlassen dürften). Heute zeigen die Aktienmärkte zwei Auffälligkeiten: erstens rotiert man wieder aus der Rotation, value schwächer, growth wieder stärker. Und die Pfizer-Aktie heute schwächer, nachdem der CEO von Pfizer fast zwei Drittel seiner eigenen Aktien gestern verkauft hat. So ein Zufall aber auch. Und: es gibt geradezu zwingende Gründe, warum die Rotation in vermeintliche Value-Aktien eher nicht von Dauer sein wird..

