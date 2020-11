Andersen baut Plattform im Nahen Osten aus

Andersen baut sein nahtloses Serviceangebot für Kunden auf der ganzen Welt weiter aus und seine Marke folgt diesem Beispiel, da die nahöstlichen Mitgliedsunternehmen von Andersen Global nun unter der Marke „Andersen“ operieren werden. Die Ankündigung folgt auf die Einführung der Marke „Andersen“ durch europäische und lateinamerikanische Mitgliedsunternehmen am Anfang dieses Jahres.

Andersen Global-Mitgliedsunternehmen, die früher in Ägypten, Jordanien und Kuwait unter den Marken „Andersen Tax“ und „Andersen Tax & Legal“ tätig waren, werden nun in die gemeinsame Marke „Andersen“ wechseln. Darüber hinaus begrüßt Andersen die Mitgliedsfirma Alrikaz im Königreich Saudi-Arabien (KSA), die die Marke Andersen übernehmen wird. Die Einführung einer gemeinsamen Marke in der Region spiegelt am besten die gesamte Palette globaler Dienstleistungen wider, die die Andersen-Mitgliedsunternehmen ihren Kunden anbieten, einschließlich juristischer Dienstleistungen in 16 Ländern, von denen sich zwei im Nahen Osten befinden.