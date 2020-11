Microsoft und das Open Data Institute kündigen eine Education Open Data Challenge an, um die digitale Kluft zu schließen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

London und Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Microsoft und das Open DataInstitute (ODI) gaben heute den Start einer Education Open Data Challengebekannt, um die Beziehung zwischen Breitbandzugang und den Bildungsergebnissenfür Schüler der Stufen K bis 12 (der Altersgruppe 5 bis 18) zu beleuchten. ImZuge der COVID-19-Pandemie soll die Education Open Data Challenge Pädagogen undForschungseinrichtungen helfen, die potenziellen langfristigen Auswirkungen deranhaltende Beeinträchtigung des traditionellen Lernens auf die schwächstenLernenden der Welt besser zu verstehen.Teams, die sich an der Challenge beteiligen und innovative Lösungen zurSchließung der digitalen Kluft in der Bildung für Schüler der Stufen K bis 12entwickeln möchten, können https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2977290-1&h=4011324164&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2977290-1%26h%3D1672758439%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftheodi.org%252Farticle%252Feducation-open-data-challenge-the-impact-of-digital-access-on-education-during-covid-19%252F%26a%3Dhere&a=hier mehr erfahren. Das siegreiche Team bekommt die Gelegenheit,eine gemeinnützige Organisation seiner Wahl zu bestimmen, die einen Geldpreis inHöhe von 50.000 £ erhält, während die gemeinnützige Organisationen, die von denNächstplatzierten bestimmt werden, Geldpreise in Höhe von 30.000 £ und 20.000 £erhalten. Die Challenge steht weltweit ansässigen Teams und Einzelpersonenoffen."Da Schüler auf der ganzen Welt zunehmend auf Technologie und Konnektivitätangewiesen sind, um in der Schule erfolgreich zu sein, müssen wir Methodenfinden, allen Schülern überall den erfolgreichen Schulbesuch zu ermöglichen.Wenn wir Datensätze auf neue Art und Weise kombinieren, können wirmöglicherweise Lösungen für einen gerechten und zuverlässigen Breitbandzugangfinden", sagte Jennifer Yokoyama, Vice President von Microsoft und Chief IPCouncil. "Wir freuen uns, beim Start dieser Education Open Data Challengemitzuwirken, um die digitale Kluft zu schließen und Schülern auf der ganzen Weltdie gleichen Ausgangsbedingungen zu bieten."Die Teilnehmer erhalten Zugang zu Tools und Ressourcen von Microsoft, dem ODIund BroadbandNow sowie zu Daten, die im Rahmen dieser Challenge zum ersten Malzur Verfügung gestellt werden:- Die Teilnehmer erhalten Zugang zu einer detaillierteren Version derUS-Breitbandnutzungsdaten von Microsoft, diesmal mit differenziertemDatenschutz. Dabei stellt Microsoft eine Dokumentation zur Verfügung, aus der