Arena Pharmaceuticals führt Etrasimod in das Phase-3-Programm bei atopischer Dermatitis (AD) ein und meldet überzeugende Topline-Ergebnisse aus der Phase 2b der ADVISE-Studie

- Etrasimod 2 mg zeigte in der Primäranalyse statistische Signifikanz bei der prozentualen Veränderung von EASI, EASI-75 und Juckreiz in Woche 4

- Etrasimod 2 mg erreichte in der Primäranalyse die statistische Signifikanz der Zulassungsendpunkt-vIGA in Woche 12

- Etrasimod hat den primären Ph-2b-Endpunkt der EASI-Veränderung gegenüber dem Ausgangswert in Woche 12 nicht erreicht

- Etrasimod 2 mg erreichte in der Completer-Analyse für Personen mit vollständiger therapeutischer Exposition statistische Signifikanz in der EASI-Prozentveränderung gegenüber dem Ausgangswert und vIGA in Woche 12

- Etrasimod wurde im Allgemeinen gut vertragen, übereinstimmend mit Daten aus früheren Studien

- Mehr als 80 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten zu Beginn der Studie vIGA 3, was auf eine im Vergleich zu heutigen Studien deutlich moderatere Population hindeutet

- Arena initiiert ein Phase-3-Programm bei AD

- Arena organisiert heute um 16:30 Uhr ET (13:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen Webcast

SAN DIEGO, 11. November 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) gab heute die wichtigsten Phase-2b-Ergebnisse der klinischen ADVISE-Studie bekannt, in der Etrasimod, ein hochselektiver, einmal täglich oral zu verabreichender Sphingosin-1-Phosphat (S1P)-Rezeptormodulator, für die Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (AD) untersucht wurde.

„Heute ist ein wichtiger Tag für Arena, da wir unsere Hauptziele für die ADVISE-Studie erreicht haben. Wir haben die Sicherheit und Wirksamkeit von Etrasimod in einer dermatologischen Population untersucht und konnten Entscheidungen über Dosis und Design eines entscheidenden Phase-3-Programms treffen. Wir glauben, dass der klinische Nutzen von Etrasimod in dieser Studie beeindruckend war, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die die Durchführung einer Phase-2-Studie mit einem neuartigen MOA bei atopischer Dermatitis mit sich bringt", erklärte Chris Cabell, MD, MHS, FACC, Executive Vice President, Leiter der Forschung und Entwicklung und Chief Medical Officer bei Arena. „Wir freuen uns darauf, Etrasimod in ein Phase-3-Programm für atopische Dermatitis einzubringen. Wir möchten den Patienten, Studienkoordinatoren und Prüfärzten danken, die an dieser wichtigen Studie teilgenommen haben."