Medienmitteilung

Monrovia, Kalifornien, USA; Planegg/München und Wilmington, Delaware, USA, 11. November 2020



Xencor, MorphoSys und Incyte vereinbaren globale Entwicklungskollaboration zu Tafasitamab in Kombination mit Plamotamab



Xencor (NASDAQ: XNCR), MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, MDAX & TecDAX; NASDAQ: MOR) und Incyte (NASDAQ: INCY) gaben heute die Vereinbarung einer klinischen Kollaboration bekannt, um die Kombination von Tafasitamab, Plamotamab und Lenalidomid bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), Erstlinien-DLBCL und rezidiviertem oder refraktärem follikulären Lymphom (FL) zu untersuchen.

"Xencor freut sich sehr, die Entwicklung von Plamotamab, unserem CD20xCD3 XmAb(R) bispezifischen Antikörper, der als Monotherapie beim Non-Hodgkin-Lymphom eine vielversprechende klinische Aktivität gezeigt hat, gemeinsam mit MorphoSys und Incyte voranzutreiben", sagte Dr. Bassil Dahiyat, President und Chief Executive Officer von Xencor. "Plamotamab, das T-Zellen auf Tumore umlenkt, und Tafasitamab, ein gegen CD19 gerichteter XmAb-Antikörper, kombinieren starke und unterschiedliche Immunsignalwege. Durch die Zusammenarbeit können wir neue klinische Erkenntnisse gewinnen und die Entwicklungszeiten für Patienten beschleunigen, die zusätzliche therapeutische Optionen benötigen. Die Zusammenarbeit baut auf der langjährigen Partnerschaft zwischen Xencor und MorphoSys auf, die im Jahr 2010 mit der Einlizensíerung von Tafasitamab durch MorphoSys begonnen hat."

"Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid ist heute eine wichtige neue Behandlungsoption für bestimmte Patienten mit rezidiviertem/refraktärem DLBCL in den USA. Der Wirkungsmechanismus, die Wirksamkeit und das Sicherheitsprofil machen es zu einem attraktiven Kombinationspartner", sagte Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. "Wir sind zuversichtlich, dass Tafasitamab als fester Bestandteil in neuen Kombinationen, wie zum Beispiel in Kombination mit CD20xCD3-bispezifischen Antikörpern, die Therapie verbessern kann. Wir hoffen, durch die Zusammenarbeit mit Xencor und Incyte weiteren Patienten in Indikationen mit hohem medizinischen Bedarf helfen zu können."