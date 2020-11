Innocan unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für den Verkauf seiner Dermokosmetikprodukte auf CBD-Basis in Deutschland

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (11. November 2020) - Innocan Pharma Corporation (CSE:INNO) (FWB:IP4) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Innocan Pharma Ltd. („Innocan Israel“) am 4. November 2020 mit der Firma iAmHealth Distribution UG („iAmHealth“), einem Anbieter von CBD-Produkten in Deutschland, eine Vertriebsvereinbarung (die „Vereinbarung“) unterzeichnet hat, die den Vertrieb der unternehmenseigenen Produktlinien SHIR Beauty und Relief & Go in Deutschland regelt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird iAmHealth Innocans einzigartige CBD-Kosmetikprodukte auf nicht exklusiver Basis in Deutschland vertreiben. In der Vereinbarung sind die Bestell- und Liefermechanismen für die Produkte sowie die Marketingkooperation zwischen den Vertragsparteien festgelegt. Die Vertragsparteien haben die Absicht, die Vereinbarung unverzüglich umzusetzen, sobald sämtliche Registrierungsanforderungen und Behördenauflagen in Deutschland erfüllt wurden.

Nina Wlodarczyk, Geschäftsführerin von iAmHealth, meint dazu: „Unser Team von iAmHealth kommt aus der Medizinbranche und unsere Forschung basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen. Als Cannabidiol („CBD“) in Deutschland immer verfügbarer wurde und an Popularität gewann, wollten wir ebenfalls einen Beitrag leisten und einen Platz für alle unsere bestehenden Kunden sowie für Menschen schaffen, die nach neuen Produkten suchen, denen sie vertrauen können und die ein hohes Maß an Wirksamkeit aufweisen. Wir glauben, dass Innocan als pharmazeutisch orientiertes Unternehmen die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Produktsortiment ist, das wir den deutschen Konsumenten anbieten.“

Iris Bincovich, Gründerin und CEO von Innocan, fügt hinzu: „Wir freuen uns riesig, unsere Produkte nun auch in Deutschland verkaufen zu können. Dies ist nur eine von mehreren Vertriebsvereinbarungen, die wir in Europa unterzeichnet haben. Ich bin überzeugt, dass iAmHealth den Vertrieb unserer Produktlinien SHIR und Relief & Go in hervorragender Weise abwickeln wird.“

iAmHealth GmbH

iAmHealth Distribution UG, eine Tochtergesellschaft von iAmHealth GmbH (www.iam.health), ist eine Kooperationsgruppe von multidisziplinären Fachleuten aus verschiedenen Bereichen, die sich auf therapeutische Formulierungen, einschließlich klinische Studien, sowie auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten konzentrieren. iAmHealth hat ein Netzwerk von vertrauenswürdigen Partnern aus den Bereichen Medizin, F&E, Finanzen und Recht aufgebaut, die ihre wertvolle Expertise und ihr umfangreiches Wissen zur Verfügung stellen. iAmHealth hat sich auf den Online-Vertrieb von verschiedenen Kosmetik- und Lifestyle-Produkten spezialisiert und nutzt dafür eine fortschrittliche Internet-Handelsplattform auf Basis künstlicher Intelligenz, die ein breites Spektrum von Endverbraucher anspricht und absolute Effizienz und Sicherheit gewährleistet. iAmHealth hat nur die besten Kosmetika, Naturprodukte und Cannabidiole im Angebot. Alle Produkte sind absolut vertrauenswürdig, erprobt und zu fairen Preisen erhältlich, und unterstützen bzw. steigern das Wohlbefinden der Kunden.