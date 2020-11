Talen Energy kündigt transformativen Schritt in Richtung einer nachhaltigen, ESG-orientierten Zukunft an

THE WOODLANDS, Texas, 11. November 2020 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corp. („Talen") gab heute bekannt, dass sie sich zu einer strategischen Neupositionierung ihrer Energieerzeugungsanlagen verpflichtet hat, und den Einsatz von Kohle in allen Anlagen, die sich zu 100% in Firmenbesitz befinden, eliminiert. Diese Maßnahmen, die im Dialog mit dem Sierra Club entwickelt wurden, sind ein erster Schritt zu einer umfassenderen Umgestaltung der Aktiva und des Geschäftsmodells von Talen in Richtung einer nachhaltigen, auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG") ausgerichteten Zukunft.

Insbesondere das Talen Montour Kohlekraftwerk in Pennsylvania und die Brandon Shores und H.A. Wagner Kraftwerke in Maryland werden den Betrieb mit Kohle bis Ende 2025 einstellen und andere Energien einsetzen, wenn die staatlichen Instanzen ihre Genehmigung dazu geben. Diese Anlagen werden sich dem Kraftwerk Brunner Island von Talen in Pennsylvania anschließen, das sich zuvor bis Ende 2028 zum Ausstieg aus der Kohle verpflichtet hatte. Insgesamt umfassen diese Kraftwerke etwa fünf Gigawatt Stromerzeugungskapazität und mehr als 30% der gesamten Stromerzeugungskapazität von Talen. Im Rahmen dieser Bemühungen arbeiten Talen und der Sierra Club an einer Vereinbarung, die darauf abzielt, zukünftige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden oder Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kohlegenehmigungen an Talens Übergangsstandorten zuzulassen. Eine Erklärung des Sierra Club zur Unterstützung dieser Bemühungen finden Sie unter: https://www.sierraclub.org/press-releases/2020/11/sierra-club-and-stoney-beach-association-statements-talen-energy-s-commitment

Talen freut sich, eine führende Rolle bei der Entwicklung einer kohlenstoffarmen Zukunft zu spielen. Wir gehören zu den ersten in der wettbewerbsorientierten Stromerzeugungsindustrie, die sich zu einem beschleunigten Ausstieg aus der Kohle verpflichten. Dieser Schritt, zusammen mit unseren ESG-Infrastrukturinvestitionen, ist gut für unser Unternehmen und alle unsere Stakeholder, einschließlich der Gemeinden, in denen sich unsere Anlagen befinden. Indem wir diese Standorte für die Zukunft umrüsten, halten wir unser langjähriges wirtschaftliches Engagement für unsere Gemeinden aufrecht und profitieren gleichzeitig von den ökologischen Vorteilen eines geringeren Kohlenstoffausstoßes. Dieses Gleichgewicht entspricht genau unserer „No Harm"-Kultur", sagte Ralph Alexander, Chairman und Chief Executive Officer von Talen Energy. „Talen ist dem Sierra Club dankbar für sein Engagement, während wir uns für eine nachhaltige Zukunft positionieren."