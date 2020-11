Medicago gibt positive Phase-1-Ergebnisse für seinen Impfstoffkandidaten COVID-19 bekannt

Medicago, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Quebec City, Kanada, ist erfreut, erste Zwischenergebnisse der klinischen Phase-1-Studie seines pflanzlichen Impfstoffs gegen COVID-19 bekanntzugeben. Aus den Ergebnissen der Studie geht hervor, dass 100 Prozent der Probanden nach zwei Verabreichungen des COVID-19-adjuvantierten Impfstoffkandidaten von Medicago eine Antikörperantwort entwickelten.

„Es handelt sich um sehr vielversprechende Ergebnisse. Nach zwei Verabreichungen induzierte der adjuvantierte Impfstoffkandidat eine robuste neutralisierende Antikörper-vermittelte und zelluläre Immunantwort, was sehr ermutigend ist und die weitere klinische Bewertung unterstützt“, so Nathalie Landry, Executive Vice President, Scientific and Medical Affairs bei Medicago. „Wir haben zudem beobachtet, dass die Antikörperwerte nach der Impfung höher waren als in den Seren von Menschen, die sich von der Krankheit erholt haben.“