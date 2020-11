Positionierung nach US-Wahl: Das sind die aktuellen Standpunkte führender Vermögensverwalter

DWS: moderat positiv auf die Aktienmärkte gestimmt

Die Wahlen in den USA haben einen Sieger hervorgebracht. Trotzdem herrschen Unsicherheiten. So haben sich Vermögensverwalter positioniert:Vermögensverwalter DWS sieht in einer aktuellen Stellungnahme Joe Biden als Sieger der Präsidentschaftswahlen in den USA. Aus dessen Sicht ist der Vorsprung uneinholbar. „Die Chancen, das Ergebnis noch auf rechtlichem Wege zu drehen, scheinen gering. Es dürfte Trumps Team schwerfallen, genügend Mittel aufzutreiben, um die zahlreichen kostspieligen Anfechtungsprozesse zu stemmen“, so Chefanlagestratege Stefan Kreuzkamp (Bild links). Hinsichtlich Senatswahlen geht die DWS von einer republikanischen Mehrheit aus. Generell rät die Gesellschaft Anleger davon ab, „langfristige Investitionen auf die Ergebnisse und Geschehnisse im unmittelbaren Umfeld einer Wahl zu stützen.“ Dafür nennt sie drei Gründe: