Lantronix startet Connectivity Services zur einfacheren Vernetzung von IoT-Flotten und Remote-Umgebungen mit globalen und nordamerikanischen Mobilfunknetzwerken

Es verfügt über eine benutzerfreundliche cloudbasierte Verwaltungsplattform und optimiert die betriebliche Effizienz

IRVINE, Kalifornien, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von Software as a Service (SaaS), Engineering Services und Hardware für Edge Computing, Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), kündigt heute den Start von Lantronix Connectivity Services an. Die neuen Dienste sind ab sofort verfügbar, vereinfachen die Vernetzung von IoT-Flotten und Remote-Umgebungen und bieten eine robuste globale Mobilfunkverbindung.



„Lantronix Connectivity Services erfüllt unser Versprechen für skalierbare und schlüsselfertige IoT-Lösungen und erweitert unser Portfolio an Hardware-, Software- und Serviceangeboten. Wir erhöhen unseren Wert für unsere Kunden kontinuierlich, indem ihnen helfen, schnell auf den Markt zu kommen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Investitionsrendite für ihre IoT- und Remote-Umgebungslösungen zu steigern“, so Paul Pickle, CEO von Lantronix. „Mit unserem neuen Service bietet Lantronix nun ein einheitliches Erlebnis für die Hardware-, Management- und Konnektivitätsanforderungen unserer Kunden.“

Mit einer einzigen SIM-Karte und einem globalen Tarif, der weltweit mehr als 600 Netzwerke in 185 Ländern umfasst, stellt Lantronix Connectivity Services seinen Kunden schnell Mobilfunklösungen bereit, die ihnen helfen, Assets zu verfolgen, Flotten zu verwalten oder große Rechenzentren mit Remote-Standorten zu betreiben.

„Mit Lantronix Connectivity Services können Benutzer ihre globale Mobilfunkverbindung einfach vernetzen, verwalten und steuern. Mithilfe der cloudbasierten Webanwendung von Lantronix Connectivity Services, die über die SaaS-Plattform ConsoleFlow bereitgestellt wird, können sich die Benutzer auf die Produktionsabläufe konzentrieren und verbringen weniger Zeit mit Verwaltung und Aktivierung von Mobilfunknetzen“, so Jonathan Shipman, VP of Strategy bei Lantronix. „Unsere neuen Connectivity Services bieten Benutzern eine benutzerfreundliche Plattform für die Aktivierung und Verwaltung von Konnektivität. Sie können sich darauf verlassen, dass geschäftskritische Mobilfunkdienste schnell bereitgestellt werden können und die nötige Flexibilität bieten, um mit den Kundenanforderungen Schritt zu halten.“