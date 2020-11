Honor gibt weltweite Verfügbarkeit von Honor 10X Lite bekannt und kündigt Partnerschaften zur Förderung von Kreativität und Innovation an

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -- HONOR arbeitet mit Wattpad, weltweit tätigesMulti-Plattform-Unterhaltungsunternehmen und weltweit führende sozialePlattform zum Geschichtenerzählen, zusammen, um Autoren die Möglichkeit zugeben, ihre Geschichten und Wünsche zu teilen.- HONOR hat sich mit Red Bull Basement zusammengetan, um Studierende im BereichEntwicklung auf der ganzen Welt zur Entwicklung bahnbrechender Apps zuermutigen. Team KARTA: Map for Students aus Russland wurde zum #TeamHONORgekürtDie weltweit tätige Technologiemarke HONOR gab heute die weltweite Verfügbarkeitdes HONOR 10X Lite sowie eine Reihe von Partnerschaften bekannt, die dieKernkompetenzen von HONOR nutzen, um Kreativität und Innovation bei denAnwendern zu fördern. Das HONOR 10X Lite verfügt über eine beeindruckendeQuad-Kamera, ein 6,67-Zoll-Punch-Hole-Display und einen leistungsstarken5000-mAh-Akku, der dem Benutzer das Leben leicht macht. Um die kreativeGemeinschaft zu erreichen, hat sich HONOR mit Wattpad zusammengetan, einemweltweit tätigen Multi-Plattform-Unterhaltungsunternehmen und der weltweitführenden sozialen Plattform zum Geschichtenerzählen, um Autoren die Möglichkeitzu geben, ihre Geschichten und Wünsche zu teilen. Außerdem arbeitet HONOR mitRed Bull Basement zusammen, um weltweit junge Entwickler in der Ausbildung zuermutigen, die HONOR-Technologie für positive Beiträge zu nutzen.HONOR 10X Lite: Spektakuläre Quad-Kamera und langlebiger 5000-mAh-AkkuDas HONOR 10X Lite verfügt über eine atemberaubende Quad-Kamera, ein6,67-Zoll-Punch-Hole-Display, einen leistungsstarken 5000-mAh-Akku und jedeMenge Speicherplatz. Es bietet eine Reihe aufregender Features und Funktionenfür umfangreiche Unterhaltung - und das alles zu einem erschwinglichen Preis.Das auf HMS basierende HONOR 10X Lite wird in drei Farben erhältlich sein:Midnight Black, Emerald Green und Icelandic Frost. In Russland ist es bereitserhältlich und wird ab heute auch auf anderen Märkten wie Frankreich undDeutschland verfügbar sein. Der Verkaufspreis beträgt 229,90 Euro. Zu denStartangeboten in verschiedenen Märkten gehören bis zu 30 Euro Rabatt oderGeschenkpakete. Details finden Sie auf der lokalen Website hihonor.com.Emerging Writers Program: Initiative zur Förderung der Kreativität von Hobby-und Profi-SchriftstellernDas Smartphone ist mittlerweile zu einem Mittel für Selbstdarstellung,Realitätsflucht und Kreativität geworden, insbesondere dann, wenn die Telefone,wie das HONOR 10X Lite, mit einer Vielzahl nützlicher Funktionen wie demeBook-Modus und dem Multi-Window-Modus ausgestattet sind und das Lesen und die