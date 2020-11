CHTF2020 zum Auftakt mit "3 Highlights" und "5 Trends"

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Zukunft mit Technologie

transformieren, Entwicklung mit Innovation vorantreiben" wird die 22. China

Hi-Tech Fair (CHTF2020) vom 11. bis 15. November 2020 eröffnet.



Als Trendsetter der Hightech-Industrie wird die CHTF mit ihren "3 Highlights"

und "5 Trends" einen Einblick in Zukunftstechnologien bieten.





Highlight 1: Technologische Leistungen des "13. Fünfjahresplans"Aussteller auf Staatsebene, darunter das Handelsministerium, das Ministerium fürWissenschaft und Technologie, das Staatliche Amt für geistiges Eigentum, dieChinesische Akademie der Wissenschaften und das Ministerium für Industrie undInformationstechnologie, werden technologiebezogene Errungenschaften des 13.Fünfjahresplans vorstellen.Highlight 2: Online-Messe für Aussteller aus ÜberseeTrotz der COVID-19-Pandemie haben 41 Länder und internationale Organisationenihre Teilnahme an der Messe vor Ort bestätigt, darunter Argentinien, Australien,Österreich, Bahrain, Belgien, Brasilien, die Tschechische Republik undDeutschland. Für diejenigen, die nicht persönlich kommen können, bieten "Beltand Road" und die internationalen Pavillons Online-Ausstellungsmöglichkeiten.Highlight 3: Vielfältige Aktivitäten zur Integration von Industrie,Universitäten und ForschungseinrichtungenCHTF2020 wird führende in- und ausländische Unternehmen, kleine undmittelständische Technologieunternehmen, Hersteller, Finanzierungsinstitutionensowie globale Regierungsvertreter, Unternehmer, Ökonomen und Wissenschaftlerzusammenbringen, um über Richtlinien zu diskutieren und akademischen Austauschzu betreiben.Trend 1: KI im täglichen LebenCHTF2020 wird zeigen, dass sich mehr Unternehmen für "KI + Industrie"entscheiden. Huawei wird vollständige, szenariogerechte Lösungen liefern undEntwicklungsplattformen für Regierungen und Unternehmen bereitstellen. Mit einerneuen Reihe von Algorithmusökologie, Kanalökologie und Produktionsökologiemachen große High-Tech-Unternehmen die KI-Technologie für jedermann zugänglich.Trend 2: Aufkommende Anti-Epidemie-TechnologienCHTF2020 wird neue antiepidemische Technologien und Produkte und ihre neuestenAnwendungen vorstellen.Trend 3: Kommerzieller Einsatz von 5GKommerzielle 5G-Anwendungen, darunter 5G-Smart-Pole, 5G-Mikrostationen, 5G-SmartHome und 5G-Telemedizin, werden auf der Ausstellung für Informationstechnologieund Produkte in Halle 1 vorgestellt.Trend 4: Hochmoderne TechnologienEtwa 50 Institute werden im Pavillon der Chinesischen Akademie derWissenschaften ausstellen.Trend 5: Intelligente StadtDie CHTF-Ausstellung "Intelligente Stadt" zeigt ökologisches Bauen in einerintelligenten Stadt, KI-Anwendungen, 5G, Cloud Computing und große Datenmengen,IoT, mobile Anwendungen und intelligente Hardware. Es wird auch einasiatisch-pazifischer Gipfel zur intelligenten Stadtentwicklung stattfinden.