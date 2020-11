LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Rentenentwicklung:

"Eine Nullrunde im Juli 2021 ist sicher keine gute Nachricht. Anfang der 2000er Jahre waren die Rentner damit sogar dreimal hintereinander konfrontiert. Nicht vergessen werden sollte allerdings, dass Millionen Arbeitnehmer in diesen Tagen deutlich sorgenvoller in die Zukunft blicken. Viele sind in Kurzarbeit und nicht wenige von Jobverlust bedroht. Da ist es schon fast ein Privileg, dass die Rente zumindest nicht sinken und die eigentlich fällige Kürzung auch nicht mehr mit späteren Rentensteigerungen verrechnet wird. Behaupte jedenfalls keiner, die Große Koalition habe nichts für die Otto-Normal-Ruheständler getan."/yyzz/DP/fba