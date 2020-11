Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu Chinas Politik in Hongkong Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.11.2020, 05:35 | 57 | 0 | 0 12.11.2020, 05:35 | AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Chinas Politik in Hongkong: "Wer sich jetzt noch Illusionen über den Charakter chinesischer Politik macht, dem ist nicht mehr zu helfen: In Hongkong verfolgt Peking eine kalte, brutale Machtstrategie, die immer mehr zum Markenzeichen des Regimes wird. Unter Verletzung der Verträge, die Hongkong bis 2047 weitgehende Autonomie garantieren, werden willkürlich demokratisch gewählte Abgeordnete kaltgestellt. Als Grundlage der Entscheidung wird eine "Gefährdung der nationalen Sicherheit" durch die vier Parlamentarier genannt. Abstruser geht es nicht. Die Botschaft an die Hongkonger ist klar: Widerstand ist völlig zwecklos."/yyzz/DP/he Diesen Artikel teilen

