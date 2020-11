Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kaeser legt seine letzte Siemens-Jahresbilanz vor Der scheidende Siemens -Chef Joe Kaeser legt am Donnerstag zum letzten Mal die Jahresbilanz vor. Am frühen Morgen wird der Konzern die Zahlen für das am 30. September beendete Geschäftsjahr veröffentlichen. Es sind die letzten, die Kaeser komplett …