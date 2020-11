^ DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/9-Monatszahlen ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe setzt profitables Wachstum im dritten Quartal fort

ProCredit Gruppe setzt profitables Wachstum im dritten Quartal fort

- Starker Anstieg des Kundenkreditportfolios um 8,5 % seit Jahresbeginn; Kundeneinlagen wachsen um 8,9 %



- Konzernergebnis von 33,4 Mio. EUR seit Jahresbeginn entspricht einer Eigenkapitalrendite von 5,6 % bei stabilem operativem Aufwand und verbessertem Ergebnis vor Steuern und Risikokosten



- Annualisierte Risikokosten von 56 Basispunkten bei weiterhin stabilem Anteil notleidender Kredite von 2,3 % und einem Risikodeckungsgrad von 98,5 %



- Solide Kapitalausstattung mit harter Kernkapitalquote (CET1 fully loaded) von 14,1 %



- Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen

Frankfurt am Main, 12. November 2020 - Die schwerpunktmäßig in Südost- und Osteuropa tätige ProCredit Gruppe verzeichnete zum Ende des dritten Quartals unter den herausfordernden Rahmenbedingungen der COVID-19-Pandemie gute Geschäfts- und Finanzergebnisse. Das Wachstum des Kundenkreditportfolios lag für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres bei 8,5 % bzw. 408 Mio. EUR und damit leicht über dem Wachstumsniveau des Vorjahres (9M 2019: +8,3 % / +318 Mio. EUR). Das Wachstum in den Kundeneinlagen war mit 8,9 % bzw. 384 Mio. EUR ähnlich stark. Das Konzernergebnis von 33,4 Mio. EUR (9M 2019: 44,0 Mio. EUR) ist vor allem durch eine Verbesserung des Zinsergebnisses geprägt, das durch höhere Aufwendungen aus der Risikovorsorge überkompensiert wurde. Die Verbesserung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses um 1,9 Prozentpunkte auf 66,5 % reflektiert die deutliche Steigerung des Ergebnisses vor Steuern und Risikovorsorge um 4,6 Mio. EUR auf 63,0 Mio. EUR.



Der Vorstand bewertet diese Ergebnisse positiv: "Mit unserem verantwortungsbewussten Banking-Ansatz haben wir den Anspruch, gerade in schwierigen Zeiten ein zuverlässiger Partner für KMU zu sein. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Kunden passen sich den schwierigen Rahmenbedingungen, die sich aus der Pandemie ergeben haben, bemerkenswert gut an. Wir konnten unsere Kundenbeziehungen weiter vertiefen, was uns ermöglicht hat eine weiterhin hohe Portfolioqualität zu gewährleisten und gleichzeitig unsere Geschäftsaktivitäten auszubauen. Wir erachten die Eigenkapitalrendite von 5,6 % als ein gutes Ergebnis. Obwohl die Risikokosten über dem Niveau der Vorjahre liegen, denken wir, dass sie, unter Berücksichtigung der herausfordernden Umstände in diesem Jahr, vergleichsweise gering ausgefallen sind. Unsere Ergebnisse spiegeln nachhaltige finanzielle Performance und positive soziale Wirkung wider."