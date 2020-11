DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/9-Monatszahlen ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe setzt profitables Wachstum im dritten Quartal fort 12.11.2020 / 06:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Starker Anstieg des Kundenkreditportfolios um 8,5 % seit Jahresbeginn; Kundeneinlagen wachsen um 8,9 %

- Konzernergebnis von 33,4 Mio. EUR seit Jahresbeginn entspricht einer Eigenkapitalrendite von 5,6 % bei stabilem operativem Aufwand und verbessertem Ergebnis vor Steuern und Risikokosten

- Annualisierte Risikokosten von 56 Basispunkten bei weiterhin stabilem Anteil notleidender Kredite von 2,3 % und einem Risikodeckungsgrad von 98,5 %

- Solide Kapitalausstattung mit harter Kernkapitalquote (CET1 fully loaded) von 14,1 %

- Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen

Frankfurt am Main, 12. November 2020 - Die schwerpunktmäßig in Südost- und Osteuropa tätige ProCredit Gruppe verzeichnete zum Ende des dritten Quartals unter den herausfordernden Rahmenbedingungen der COVID-19-Pandemie gute Geschäfts- und Finanzergebnisse. Das Wachstum des Kundenkreditportfolios lag für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres bei 8,5 % bzw. 408 Mio. EUR und damit leicht über dem Wachstumsniveau des Vorjahres (9M 2019: +8,3 % / +318 Mio. EUR). Das Wachstum in den Kundeneinlagen war mit 8,9 % bzw. 384 Mio. EUR ähnlich stark. Das Konzernergebnis von 33,4 Mio. EUR (9M 2019: 44,0 Mio. EUR) ist vor allem durch eine Verbesserung des Zinsergebnisses geprägt, das durch höhere Aufwendungen aus der Risikovorsorge überkompensiert wurde. Die Verbesserung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses um 1,9 Prozentpunkte auf 66,5 % reflektiert die deutliche Steigerung des Ergebnisses vor Steuern und Risikovorsorge um 4,6 Mio. EUR auf 63,0 Mio. EUR.