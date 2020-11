---------------------------------------------------------------------------

Knaus Tabbert wächst und erzielt in schwierigem Umfeld Topergebnis beim bereinigten EBITDA



* Umsatz nach neun Monaten mit 573 Millionen Euro rund 3 Prozent über Vorjahr



* Bereinigtes EBITDA im Neunmonatszeitraum trotz Lockdown im April um mehr als 5 Prozent auf 47 Millionen Euro verbessert; bereinigte EBITDA-Marge steigt auf 8,2 Prozent



* Effizientes Working Capital Management lässt operativen Cashflow um 192 Prozent auf 35 Millionen Euro steigen



* Beschleunigtes Wachstum im Q3: Umsatzplus von 33,5 Prozent auf 213,8 Millionen Euro



* Rekord-Auftragsbestand von 22.327 Fahrzeugen (+61 Prozent) gibt Visibilität und Planungssicherheit für mittelfristiges Wachstum

* Prognose für 2020 bestätigt: Umsatz und EBITDA auf Vorjahresniveau erwartet



12. November 2020, Jandelsbrunn, Deutschland. Knaus Tabbert, ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, erzielte im dritten Quartal 2020 signifikante Umsatzzuwächse und hat den corona-bedingten Produktionsrückstand aus April nahezu vollständig aufgeholt.

"Wir sind sehr stolz, in unserer ersten Berichterstattung nach dem Börsengang so hervorragende Ergebnisse zu präsentieren. Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge sind in den ersten neun Monaten dieses ungewöhnlichen Jahres erneut angestiegen. Die positiven Effekte aus dem Caravan Salon in Düsseldorf hallen weiter nach", sagt Wolfgang Speck, CEO von Knaus Tabbert. "Caravaning steht heute als Synonym für eine Freizeitform, die ein Höchstmaß an Komfort, Privatsphäre und Freiheit bietet. Ein erhöhtes Umweltbewusstsein und der zunehmende regionale Tourismus werden diesen Trend langfristig noch verstärken."

Starke Nachfrage lässt Umsatz im Berichtszeitraum steigen

Insgesamt verzeichnete das Unternehmen für die neun Monate per Ende September einen Umsatz in Höhe von rund 573,1 (Vorjahr: 554,2) Millionen Euro, ein Anstieg um 3,4 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode. Das um Einmaleffekte und Sondereinflüsse bereinigte EBITDA verbesserte sich überproportional um 5,4 Prozent auf über 47 Millionen Euro.