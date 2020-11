^ DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE mit leichtem Ergebnisvorsprung nach drei Quartalen

* Robustes Kerngeschäft Fotofinishing kompensiert Corona-bedingte Rückgänge im Einzelhandel und Kommerziellen Online-Druck

* Umsatz sinkt nach 9 Monaten leicht um 3,3% auf 413,3 Mio. Euro

* EBIT verbessert sich um 1,4 Mio. Euro auf -0,6 Mio. Euro

* CEWE bestens vorbereitet auf wichtiges Weihnachtsgeschäft mit persönlichen Fotogeschenken: Weihnachtskampagne "Mein ganz persönliches Geschenk" erfolgreich gestartet



Oldenburg, 12. November 2020. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) verzeichnete für die ersten drei Quartale des Jahres 2020 einen leichten Umsatzrückgang um 3,3% auf 413,3 Mio. Euro (Q1-3 2019: 427,2 Mio. Euro). Dennoch verbesserte sich das EBIT in diesem Zeitraum um 1,4 Mio. Euro auf -0,6 Mio. Euro (Q1-3 2019: -2,0 Mio. Euro). "Wie die gesamte Wirtschaft spüren wir natürlich auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Besonders gilt dies für unsere Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck, die beide von der Krise betroffen sind. Robust zeigte sich dagegen unser Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, das in den ersten neun Monaten weiter gewachsen ist. Das stimmt uns zuversichtlich für das anstehende Weihnachtsgeschäft, das ganz wesentlich von dem Anlass, ein individuelles und persönliches Fotoprodukt zu verschenken, geprägt ist", betont CEO Dr. Christian Friege. Der Verkauf von CEWE FOTOBUCH, Fotokalendern und weiteren Fotogeschenken rund um das Weihnachtsfest ist für CEWE traditionell entscheidend für das Jahresergebnis.

Fotofinishing: Kunden setzen weiter auf hochwertige Fotoprodukte Trotz der anhaltenden Corona-Situation hat das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing in den ersten drei Quartalen des Jahres ein Umsatzplus von 5,9% auf 335,7 Mio. Euro verzeichnet. Dabei profitierte das Kerngeschäftsfeld im April und Mai 2020 vom ersten Lockdown. Zwar war der Sofortdruck am POS durch eine reduzierte Besucherfrequenz betroffen, im Online-Fotofinishing-Geschäft führte der "Stay-at-home"-Effekt jedoch zu einem guten Auftragseingang. Im Q3 dominierte das Corona-bedingt geänderte Urlaubsreiseverhalten und führte zu weniger Fotoaufträgen. Insgesamt legte der Umsatz pro Foto in den ersten neun Monaten um mehr als 10% auf 23,18 Eurocent zu. Das EBIT des Geschäftsfeldes stieg dabei um starke 6,0 Mio. Euro auf 8,6 Mio. Euro (Q1-3 2019: 2,6 Mio. Euro). Auch das bereits im März initiierte Kostensenkungsprogramm hat neben zusätzlichen Deckungsbeiträgen aus dem gestiegen Umsatz das EBIT im Vergleich zum Vorjahr verbessert.