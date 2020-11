TAG Immobilien hebt Jahresprognose wie erwartet an - weiteres Wachstum 2021

HAMBURG (dpa-AFX) - Steigende Mieteneinnahmen und ein wachsendes Geschäft mit Dienstleistungen rund um Immobilien stimmen TAG Immobilien optimistischer für das laufende Jahr. 2020 werde ein operatives Ergebnis (FFO I) von 170 bis 173 Millionen Euro angestrebt nach 160,6 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Bislang hatte das Management 168 bis 170 Millionen Euro auf dem Zettel, allerdings schon zum Halbjahr eine Erhöhung in Aussicht gestellt. Analysten hatten zuletzt im Durchschnitt eher das obere Ende des alten Ausblick erwartet. Den Aktionären stellt das Management für 2020 nun eine Dividende von 0,88 Euro je Aktie in Aussicht, was 1 Cent mehr ist als bisher.

Im kommenden Jahr will TAG das operative Ergebnis weiter steigern. Konkret soll der FFO I auf 178 bis 182 Millionen Euro klettern. Die Dividende für 2021 soll dann laut aktuellem Planungsstand 0,92 Euro je Anteilsschein betragen./mis/jha/