Biotest AG: Biotest steigert bereinigtes 9 Monats-EBIT um über 21% auf 52 Mio. €

Biotest steigert bereinigtes 9 Monats-EBIT um über 21% auf 52 Mio. €

- Umsatz steigt um über 15% auf 324 Mio. €

- Zwei Entwicklungsprojekte zu COVID-19-Therapie weiter vorangetrieben

- Prognose für 2020 bestätigt

Dreieich, 12. November 2020. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 verzeichnete die Biotest Gruppe ein bereinigtes EBIT in Höhe von 51,6 Mio. €. Im Vergleich zu 42,6 Mio. € im Vorjahreszeitraum ist das eine Steigerung um 21,1 %. Das bereinigte EBIT enthält nicht die Kosten für das Expansionsprojekt Biotest Next Level in Höhe von 59,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 49,7 Mio. €). Die bereinigte EBIT-Marge stieg in den ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres auf 15,1 % nach 14,4 % im Vorjahreszeitraum.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 341,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 294,9 Mio. €) lagen in den ersten neun Monaten 2020 um 46,7 Mio. € oder 15,8 % ebenfalls deutlich über dem Wert im Vorjahreszeitraum. Der starke Anstieg ist auf die Segmente Therapie und Plasma & Services zurückzuführen. Die Zunahme um 14,1 % (37,6 Mio. €) im Segment Therapie resultieren sowohl aus der gestiegenen Absatzmenge als auch aus höheren Verkaufspreisen wichtiger Produkte wie Intratect(R) und Humanalbumin. Zum Umsatzwachstum im Segment Plasma & Services in Höhe von 43,8 % (10,3 Mio. €) hat eine erfreuliche Steigerung bei der Lohnfraktionierung geführt.

Das EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht um 0,4 Mio. € und belief sich für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020 auf

-7,8 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -8,2 Mio. €). Darin enthalten sind Aufwendungen für das Biotest Next Level Projekt in Höhe von 59,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 49,7 Mio. €).

Bei beiden Entwicklungsprojekte zur Therapie von COVID-19 Infektionen konnten erfreuliche Fortschritte erzielt werden:

Aufgrund der großen Ähnlichkeit des Krankheitsbildes zu den in der CIGMA-Studie behandelten Patienten sieht Biotest bei Trimodulin ein erhebliches Potenzial auch für Patienten mit schwerer Lungenentzündung durch eine COVID-19-Infektion. Es wurde eine Phase II-Studie (ESsCOVID - Escape from severe COVID-19) mit COVID-19-Patienten aufgesetzt, um die Entwicklung von Trimodulin im Hinblick auf die aktuelle COVID-19 Pandemie zu beschleunigen. Pläne für eine beschleunigte Entwicklung wurden erstellt und mit den Zulassungsbehörden in Europa und den USA diskutiert. Das Studienkonzept wurde bei den zuständigen Behörden und Ethikkommissionen in Spanien, Brasilien, Russland und Frankreich eingereicht. In Spanien, Russland und Brasilien erfolgte bereits die Genehmigung der Studie. Die Patientenrekrutierung begann im Oktober 2020. Parallel erweitert Biotest seine geplante Phase III-Studie in sCAP um COVID-19-Patienten.