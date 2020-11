MAX Automation mit robuster Geschäftsentwicklung im Neun-Monatszeitraum 2020

- Auftragseingang von Corona-Krise geprägt und konzernseitig rückläufig um 24,7 % y-o-y auf 210,8 Mio. Euro

- Umsatz im Konzern gesunken um 24,2 % y-o-y auf 225,1 Mio. Euro

- Konzern-EBITDA verbessert sich auf 7,3 Mio. Euro (9M 2019: -4,6 Mio. Euro)



Düsseldorf, 12. November 2020 - Im Neun-Monatszeitraum 2020 konnte sich die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58) trotz der COVID-19-bedingten Konjunkturkrise insgesamt gut behaupten. Die konsequente Abarbeitung von Themen aus dem Non-Core-Business führte zu geringeren Belastungen auf Konzernebene gegenüber dem Vorjahr und einer insgesamt verbesserten Ertragslage.

Dennoch konnte sich der MAX Automation-Konzern der durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise nicht gänzlich entziehen. So resultierte die allgemeine Investitionszurückhaltung auf Konzernebene in einem Rückgang des Auftragseingangs um 24,7 % auf 210,8 Mio. Euro (9M 2019: 279,9 Mio. Euro). Der Auftragseingang im Kerngeschäft sank um 26,1 % auf 171,7 Mio. Euro (9M 2019: 232,2 Mio. Euro). Zum Ende des Berichtszeitraums konnte die MAX Automation zwar Erholungstendenzen bei der Auftragsvergabe feststellen. Jedoch verzögerten sich beispielsweise im Geschäftsbereich Process Technologies Vergaben für E-Mobility Großprojekte in der Imprägniertechnik weiterhin. Das Segment Environmental Technologies verzeichnete aufgrund einer geringeren Nachfrage aus den USA und Europa ebenfalls einen Rückgang im Auftragseingang. Der Auftragseingang im Geschäftsfeld Evolving Technologies war einerseits von einer geringen Nachfrage in der Pressenautomation und der Robotik geprägt. Andererseits war die Nachfrage in der Medizintechnik sowie in der Verpackungsautomation weiterhin erfreulich. Im Non-Core Business resultierte der Rückgang im Auftragseingang aus den Betriebsschließungen der IWM Automation Gesellschaften. Die verbliebene ELWEMA erzielte ein insgesamt gutes drittes Quartal 2020 mit hohen Auftragseingängen für Umbau- und Wiederholprojekte.