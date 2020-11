GFT Technologies SE: GFT wächst trotz Covid-19

Umsatzanstieg in den ersten neun Monaten 2020 um 4 Prozent

EBT im dritten Quartal mit 5,01 Mio. Euro deutlich über dem ersten Halbjahr (4,04 Mio. Euro)

Prognose für Umsatz und EBT für das Geschäftsjahr 2020 erneut bestätigt

38 Prozent Umsatzanteil mit wachstumsstarken Technologien 1)

Erfolgreiche Branchenstrategie: 34 Prozent Wachstum bei Versicherungen gegenüber Vorjahr

52 Prozent Umsatzanstieg im Cloud-Geschäft dank starker Nachfrage nach GFT-Expertise

Stuttgart, 12. November 2020 - Die GFT Technologies SE (GFT) bestätigt nach einer positiven Umsatzentwicklung in den ersten neun Monaten 2020 erneut ihre Prognose für Umsatz und EBT. Der Konzernumsatz stieg um 4 Prozent. Bereinigt um die Top-2 Kunden2) setzte sich der dynamische Wachstumstrend mit einem Umsatzanstieg von 15 Prozent fort. Diese Entwicklung wurde durch attraktive Angebote zu Cloud-Computing und für die Versicherungsbranche verstärkt.

Marika Lulay, CEO von GFT: "Wir konnten das dritte Quartal wieder mit einem Umsatzplus abschließen. Damit haben wir unsere Ziele erreicht und bestätigen die Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr. Die sehr gute Nachfrage nach disruptiven Technologien hält an - allein unser Umsatz mit Cloud-Services ist in diesem Jahr um 52 Prozent gewachsen. Auch unsere Branchenstrategie ist ein Erfolg; dies beweist das starke Wachstum in unserem Geschäftsfeld Versicherungen."

Das im Vergleich zum zweiten Quartal bessere Ergebnis zeige auch, dass GFT die Covid-19-Pandemie schnell und gut meistere, so Lulay weiter: "Der zusätzliche Ausbau unseres Vertriebs und neue Partnerschaften greifen. Mittel- bis langfristig erwarten wir weitere positive Effekte. Viele Unternehmen rücken die digitale Transformation noch mehr ins Zentrum. Die branchenübergreifend starke Nachfrage zeigt, dass wir hervorragend aufgestellt sind, unseren Kunden bei dieser Transformation zu helfen."