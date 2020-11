Vita 34 kommt mit starkem drittem Quartal gut durch Krisenumfeld

Umsatzerlöse nach neun Monaten mit 15,0 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau

EBITDA-Marge trotz erhöhter Marketingaufwendungen mit 29,1 Prozent nahe der Zielmarke von 30 Prozent

Erhöhte Nachfrage nach neuem PUR-Preismodell lässt Anteil wiederkehrender Umsätze stetig steigen



Leipzig, 12. November 2020 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), eine der größten Zellbanken Europas, kommt weiterhin sehr gut durch das von der COVID-19-Pandemie geprägte Wirtschaftsumfeld. Vor allem ein starkes Wachstum im Neugeschäft im Kernmarkt Deutschland führte zu einer Rückkehr auf den Wachstumskurs und einer deutlichen Verbesserung der Umsatzentwicklung gegenüber dem zweiten Quartal. Auch im Vorjahresvergleich konnte der leicht schwächere Jahresauftakt 2020 bis zum Ende des dritten Quartals nahezu vollständig aufgeholt werden. Für das Jahresendgeschäft zeichnet sich ebenfalls ein durchweg positiver Geschäftsverlauf ohne größere Pandemieauswirkungen ab.



Die Umsatzerlöse der ersten neun Monate lagen mit 15,0 Mio. Euro nur noch 0,6 Prozent unter Vorjahr (9M 2019: 15,1 Mio. Euro). Dabei zeigte sich die Nachfrage nach dem neuen Preismodell PUR deutlich erhöht, nachdem das Unternehmen seit April 2020 auch die Einlagerung von Nabelschnurgewebe über dieses Vertragsmodell anbietet. Der Anteil der Vertragsabschlüsse mit Gewebeeinlagerungen stieg seitdem signifikant, was zu einer Erhöhung des Umsatzes pro Vertragsabschluss führte. Das als Jahreszahlermodell konzipierte Produkt beeinflusst den Cash-Flow aus Lagergeschäft so zusätzlich positiv. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel mit 4,4 Mio. Euro nur 3,8 Prozent niedriger aus (9M 2019: 4,5 Mio. Euro), obwohl das Unternehmen weiterhin in erhöhtem Umfang in Marketingmaßnahmen investierte. Allem voran wurde die Ansprache von Gynäkologen und Hebammen als zwei der wichtigsten Zielgruppen intensiviert und die Online-Vermarktung der Produkte weiter forciert. Die EBITDA-Marge lag mit 29,1 entsprechend weiterhin auf hohem Niveau und nahe der Zielmarke von 30 Prozent.