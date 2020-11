ACCENTRO Real Estate AG: Verkaufsvolumen auf Vorjahresniveau

- 74,7 Mio. EUR Verkaufsvolumen in den ersten neun Monaten 2020 (Vj.: 77,2 Mio. EUR)

- ACCENTRO weiter auf Wachstumskurs, Prognose für 2020 bestätigt

Berlin, 12. November 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG, Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, hat heute seine Bilanz für die ersten neun Monate des Jahres 2020 vorgelegt.

Der Konzernumsatz betrug in den ersten neun Monaten 65,3 Mio. EUR (Vj.: 73,4 Mio. EUR). Noch nicht berücksichtigt sind hierbei bereits beurkundete Kaufverträge mit einem Volumen von insgesamt 29,5 Mio. EUR, bei denen zum Bilanzstichtag noch kein Nutzen-Lasten-Übergang erfolgt war. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im Berichtszeitraum auf 5,6 Mio. EUR (Vj.: 26,0 Mio. EUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisentwicklung in diesem Jahr von Einmaleffekten in Höhe von 6,5 Mio. EUR beeinflusst war. Zudem war die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den beiden letzten Quartalen von den Auswirkungen der massiven Corona-bedingten Einschränkungen betroffen.

Der Bestand an Vorratsimmobilien zum Bilanzstichtag 30.09.2020 betrug 460,2 Mio. EUR (30.09.2019: 362,6 Mio. EUR). Die stillen Reserven beliefen sich per 30.09.2020 auf 124 Mio. EUR.

"Unser Verkaufsvolumen hat sich positiv entwickelt und konnte in den ersten neun Monaten trotz Corona-Pandemie mit 74,7 Mio. EUR (Vj.: 77,2 Mio. EUR) beinahe den Vorjahreswert erreichen. Nachdem die Verkaufszahlen während des Corona-bedingten Lockdowns zwischen Mitte März und Ende Mai erwartungsgemäß rückläufig waren, zog das Verkaufsvolumen im Juni wieder an und lag im dritten Quartal bereits auf dem hohen Vorjahresniveau", erläutert Lars Schriewer, CEO der ACCENTRO Real Estate AG.