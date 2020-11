SFC Energy AG und Toyota Tsusho Corporation unterzeichnen exklusiven Vertriebs- und Partnerschaftsvertrag für Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für den japanischen Markt

- Vereinbarung ist ein wesentliches Element der Wachstumsstrategie von SFC in Asien

- Entscheidender Schritt zur weiteren Stärkung der Marktposition von SFC in Japan

- SFC-Lösungen helfen Toyota Tsusho bei der Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen und beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft in Japan

Brunnthal/München, Deutschland, 12. November 2020 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, gibt die Unterzeichnung eines exklusiven Vertriebs- und Partnervertrags mit der Toyota Tsusho Corporation (Toyota Tsusho), der Vertriebsgesellschaft der Toyota Gruppe bekannt.

Mit der Vereinbarung wird Toyota Tsusho exklusiver Partner für Vermarktung und Vertrieb von SFC Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für industrielle und zivile Anwendungen im japanischen Markt. Die Vertiefung der Partnerschaft knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit beider Unternehmen seit 2015 an, in deren Verlauf die Partner den japanischen Markt für kommerzielle Anwendungen der SFC-Produkte auf- und ausgebaut haben. Durch die exklusive Partnerschaft wird SFC von Toyota Tsushos großer Industriekundenbasis und der Unterstützung vor Ort in Japan profitieren.