Proteintech und HebeCell kündigen Zusammenarbeit bei aus Nanoantikörpern und iPSC gewonnenen natürlichen Killerzellen an

Die kürzlich erfolgte Übernahme des Nanoantikörperherstellers ChromoTek hat Proteintech zu einem führenden Akteur im Bereich der Nanoantikörper gemacht. Die hochleistungsfähigen rekombinanten kameliden einkettigen Reagenzien von ChromoTek, die auch als Nanoantikörper bezeichnet werden, ermöglichen bahnbrechende Entdeckungen in der Forschung.

HebeCell besitzt einzigartiges Fachwissen und geistiges Eigentum auf dem Gebiet der induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) und ihrer linienspezifischen Differenzierung, insbesondere gegenüber natürlichen Killerzellen (NK). Auch wenn NK-Zellen vor allem dafür bekannt sind, virusinfizierte Zellen abzutöten, spielen sie ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Erkennung und Kontrolle früher Anzeichen auf eine Krebserkrankung.

„Die Zusammenarbeit mit Proteintech wird beiden Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen“, sagte Dr. Allen Feng, einer der Gründer und Chief Scientific Officer von HebeCell. „Unsere gemeinsamen Fachkenntnisse und Technologien schaffen ein einzigartiges und besonderes Zusammenwirken, das die Behandlung und Versorgung von Krebspatienten verbessern wird.“

Dr. Jason Li, der CEO von Proteintech, fügte hinzu: „Ich kenne Dr. John Lu, den Gründer und CEO von HebeCell, seit vielen Jahren, und ich bin froh, dass wir die Gelegenheit haben, bei diesem wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten.“ Mit den proprietären NK-Zellen von HebeCell und den Nanoantikörpern von Proteintech können die beiden Unternehmen die Zukunft der Krebstherapie revolutionieren.

Über die Proteintech Group Inc.

Proteintech ist ein führender Hersteller von Antikörpern, Proteinen und Immunassays in verschiedenen Forschungsbereichen. Proteintech verfügt über das größte unternehmenseigene Portfolio an selbst hergestellten Antikörpern, das zwei Drittel des menschlichen Proteoms abdeckt. Proteintech produziert Zytokine, Wachstumsfaktoren und andere Proteine, die human exprimiert, bioaktiv und von cGMP-Qualität sind. Seit der Übernahme des Herstellers ChromoTek bietet Proteintech nun innovative Reagenzien auf Basis von kameliden Antikörpern, sogenannte Nanoantikörper, an. Die Proteintech-Standorte sind nach ISO 13485 und ISO 9001-2015 akkreditiert.

Über die HebeCell Corporation

HebeCell wurde 2016 gegründet und konzentriert sich auf die Bereiche der Immuntherapie durch die Entwicklung von auf humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) basierenden, serienmäßig produzierten natürlichen CAR-Killerzellen (CAR-NK) und anderen Immunzelltherapeutika zur Behandlung von hämatologischen Malignitäten und soliden Tumoren sowie Autoimmun- und Infektionskrankheiten. HebeCell verfügt über Fachkenntnisse und Kapazitäten auf dem Gebiet der iPSC-spezifischen Linienzelldifferenzierung sowie eine hochmoderne cGMP-Zellproduktionsanlage. Die erstklassige proprietäre 3D-Herstellungsplattform des Unternehmens für humane iPSC-CAR-NK-Zellen ist feeder-frei und speziell für Einweg-Bioreaktoren im industriellen Maßstab konzipiert, was einen schnellen Einsatz von serienmäßig produzierten CAR-NK-Zellprodukten für alle Patienten ermöglicht. Die Plattformtechnologie von HebeCell wird die Verwendung von iPSC-Zellen als geeignete Quelle für Immunzellen in der nächsten Generation der Immuntherapie beschleunigen und das Feld der CAR-NK-Zelltherapie durch die weltweite Bereitstellung kostengünstiger allogener Therapeutika verändern.

