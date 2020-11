MORGAN STANLEY belässt HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal von 167 auf 187 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Emanuele Musio passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an und erweiterte seinen Prognosehorizont auf das Jahr 2025. Das höhere Ziel begründete er mit dem Geschäftswachstum des Rückversicherers und besseren Aussichten für die Preisfestlegungen./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 17:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Hannover Rueck Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de