---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



MPC Capital veröffentlicht Neunmonatskennzahlen 2020



- Deutlicher Umsatzanstieg in herausforderndem Marktumfeld

- Transaktionsgeschäft aus dem Bereich Renewable Energies auf hohem Niveau

- Prognose für 2020 weiter ausgesetzt



Hamburg, 12. November 2020 - Das Geschäftsmodell der MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von Sachwerten, hat sich auch im dritten Quartal 2020 weiterhin als robust gegenüber den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwiesen.



So konnte der Umsatz im dritten Quartal durch ein starkes Transaktionsgeschäft deutlich von EUR 11,0 Mio. um 34% auf EUR 14,7 Mio. erhöht werden. Während die Management Fees leicht von EUR 9,7 Mio. auf EUR 8,8 Mio. fielen, erreichten die Transactions Fees mit EUR 5,7 Mio. ein hohes Niveau. Einen maßgeblichen Beitrag hierzu leistete der Bereich Erneuerbare Energien. Dem gegenüber stehen im Vergleich zum Vorjahr deutlich verminderte Beteiligungserträge aus dem Verkauf von Assets aus dem Co-Investment-Portfolio sowie einmalige Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung der Fokussierungsstrategie des Unternehmens. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2020 somit bei EUR 0,3 Mio. (Q3 2019: EUR 0,5 Mio.).

Kumuliert betrachtet stiegen die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns in den ersten neun Monaten 2020 um 28% auf EUR 39,5 Mio. (9M 2019: EUR 30,9 Mio.). Die Management Fees lagen mit EUR 28,8 Mio. gut 5% über dem Vorjahreszeitraum (EUR 27,5 Mio.) und spiegeln vor allem das kontinuierliche Wachstum im Shipping-Bereich wider. Die im Juli angekündigte Gründung eines Joint Ventures zwischen der MPC Capital-Tochter Ahrenkiel Steamship mit der in Singapur ansässigen Wilhelmsen Ship Management und die Veräußerung von 50% der Anteile an der Ahrenkiel Steamship konnten Ende September planmäßig vollzogen werden.