Noram arbeitet mit Hochdruck an der Aufwertung seiner Ressourcen - erfolgreiche Bohrungen im Tonstein und rasche Probenanalyse

Vancouver, British Columbia – 12. November 2020 – Noram Ventures Inc. („Noram“) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, den erfolgreichen Start seines Phase-V-Bohrprogramms bekannt geben zu können. Bohrloch Nr. 1 (siehe unten) wurde bis in eine Tiefe von rund 227 Fuß (69 m) gebohrt und lieferte sichtbare Proben aus Lithium-Tonstein (siehe unten), die zur möglichst raschen Analyse an das Labor übermittelt werden. Das Unternehmen rechnet mit dem Erhalt der ersten Ergebnisse in den nächsten Wochen.

Abbildung 1 und 2 – Fotos von Bohrkernmaterial aus Bohrloch Nr. 1. Derzeit ist das Loch rund 227 Fuß (69 m) tief, es wird aber weitergebohrt.

Das Unternehmen beabsichtigt, nächste Woche ein zweites Bohrgerät im Konzessionsgebiet zu stationieren. Das Phase-V-Bohrprogramm soll insgesamt 1440 Bohrmeter umfassen, wobei 12 Bohrlöcher jeweils 120 m (393 Fuß) tief gebohrt werden. Der Lithium-Tonstein reicht über weite Teile des Konzessionsgebiets bekanntlich bis in eine Tiefe von 120 m (393 Fuß). Das Bohrprogramm beinhaltet Ergänzungsbohrungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der bestehenden Bohrstandorte. Damit wird die Absicht verfolgt, „angedeutete“ und „vermutete“ Ressourcen in „sichere“ und „angedeutete“ Ressourcen hochzustufen und die Lagerstätte südlich und östlich der aktuellen Ressourcen zu erweitern. In Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 werden Ressourcen, basierend auf dem geologischen Vertrauensniveau hinsichtlich der Mineralisierung, in „vermutete“, „angedeutete“ und „sichere“ Ressourcen unterteilt, sowie in „wahrscheinliche“ und „nachgewiesene“ Reserven, nachdem mindestens eine Vormachbarkeitsstudie zu den angedeuteten und sicheren Ressourcen durchgeführt wurde. In den sicheren und angedeuteten Ressourcen sind auch nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven enthalten.

Dies ist für die Aktionäre insofern von Bedeutung, als eine Höherstufung der Mineralressourcen von „vermutet“ auf „angedeutet“ oder „sicher“ ein größeres Maß an Vertrauen in die Menge, den Erzgehalt oder die Qualität, die Dichte, die Form und die physischen Eigenschaften der Lagerstätte widerspiegeln würde, sodass modifizierende Faktoren ausreichend detailliert angewendet werden können, um die Bergbauplanung und die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte zu unterstützen. Eine sichere Ressource basiert auf detaillierten und zuverlässigen Explorations-, Beprobungs- und Testdaten, die mittels geeigneter Methoden an entsprechenden Standorten wie z.B. in Aufschlüssen, Gräben, Abbaubereichen und Bohrlöchern in ausreichend engem Abstand voneinander gesammelt werden, um sowohl die geologische Kontinuität als auch die Kontinuität des Erzgehalts zu bestätigen.