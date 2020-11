Umfrage zeigt die Datenkluft auf, die unter europäischen Unternehmen herrscht

Datengetriebene* Führungskräfte blicken optimistischer auf die Zukunft ihres Unternehmens: 68 Prozent sehen die Zukunft ihres Unternehmens positiv, verglichen mit 52 Prozent derjenigen, die nicht datenfokussiert sind.

76 Prozent der Unternehmen, die Geschäftsentscheidungen auf Basis von Daten treffen, werden bis März 2021 ihre Ausgaben für Schulungen und die Entwicklung von Datenkompetenzen fortsetzen oder erhöhen, während 56 Prozent der Organisationen ohne Datenschwerpunkt ihre Ausgaben senken oder gar nicht investieren werden.

Die Fähigkeit, strategische Entscheidungen schneller zu treffen, die Kommunikation zu verbessern und die teamübergreifende Zusammenarbeit zu intensivieren, wird als Hauptvorteil der datengetriebenen Pandemiebekämpfung genannt.

LONDON, 12. November 2020 /PRNewswire/ -- Eine Studie mit mehr als 3500 Führungskräften und IT-Entscheidungsträgern in Großbritannien (GB), Frankreich, Deutschland und den Niederlanden hat eine Kluft aufgezeigt zwischen Unternehmen, die Daten als Entscheidungsgrundlage während der Pandemie nutzen, und solchen, die dies nicht tun. Die von Tableau in Auftrag gegebene YouGov-Umfrage befragte Führungskräfte kleiner, mittlerer und großer Unternehmen über die Nutzung von Daten während der Pandemie, die bisher gewonnenen Erkenntnisse und das Vertrauen in die Umsetzung langfristiger geschäftlicher Veränderungen.

Eine Mehrheit (80 Prozent) der Führungskräfte aus Unternehmen, die den Wert von Daten erkannt haben und auf deren Basis Geschäftsentscheidungen treffen, ist der Meinung, dass sie während der Pandemie einen entscheidenden Vorteil haben. Sie engagieren sich auch stärker dafür, dass Daten für die Zukunft ihres Unternehmens eine wichtige Rolle spielen, wobei eine große Mehrheit (76 Prozent) plant, die Investitionen in Datenkompetenz mit Blick auf das Jahr 2021 zu erhöhen. Darüber hinaus sind 79 Prozent zuversichtlich, dass bei ihnen darauf geachtet wird, Geschäftsentscheidungen basierend auf Daten zu treffen.

Währenddessen zeigen die Ergebnisse, dass nicht datengetriebene Unternehmen die Bedeutung von Daten in diesen unsicheren Zeiten langsamer begreifen. Nur 29 Prozent sehen darin einen entscheidenden Vorteil und 56 Prozent sagen, dass sie die Investitionen in Datenkompetenz reduzieren oder einstellen werden. Außerdem sind nur 36 Prozent überzeugt, gewährleisten zu können, dass Geschäftsentscheidungen durch Daten unterstützt werden.