JOST Werke AG: ​​​​​​​JOST steigert Umsatz und bereinigtes EBIT im 3. Quartal 2020 unterstützt durch Ålö-Übernahme und starkes Asien-Pazifik-Afrika-Geschäft

- Umsatz im Q3 2020 steigt um 10,7% auf 196,9 Mio. EUR (Q3 2019: 177,8 Mio. EUR)

- Bereinigtes EBIT im Q3 2020 steigt um 7,0% auf 20,3 Mio. EUR (Q3 2019: 19,0 Mio. EUR)

- Bereinigte EBIT-Marge im Q3 2020 wieder zweistellig bei 10,3% (Q3 2019: 10,7%)

- Starker Free Cashflow wächst auf +31,6 Mio. EUR (Q3 2019: +29,9 Mio. EUR)

- Prognose für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt

Neu-Isenburg, 12. November 2020. Die JOST Werke AG ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute die Ergebnisse für das 3. Quartal 2020 vorgestellt.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG, sagt: "Im 3. Quartal 2020 konnten wir die Flexibilität unseres Geschäftsmodells erneut bestätigen und solide Ergebnisse erwirtschaften. Den pandemiebedingten Rückgang der Märkte konnten wir durch das neu erworbene landwirtschaftliche Geschäft der Ålö-Gruppe überkompensieren. Darüber hinaus haben wir in Asien-Pazifik-Afrika unsere Marktposition weiter verbessert und auch ohne den Beitrag von Ålö ein deutliches Wachstum erzielt. So konnte JOST im 3. Quartal den Umsatz und das bereinigte EBIT gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres steigern. Die relevanten Indikatoren für Transport und Landwirtschaft haben sich in allen Regionen kontinuierlich verbessert und JOST war in der Lage, zügig die entstehenden Wachstumsmöglichkeiten für sich zu nutzen."