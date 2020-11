UBS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ryanair von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 14,85 auf 14,70 Euro gesenkt. Mit einer leicht positiven Kursbilanz in diesem Jahr preise die Aktie des Billigfliegers nun bereits eine Erholung der Flugverkehrs ein, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Winter sollte die Talsohle bei den Passagierzahlen durchschritten werden./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 15:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 15:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Ryanair Holdings Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de