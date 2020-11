RBC belässt MORPHOSYS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Biotechunternehmen habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste eigene, in der Krebstherapie eingesetzte Medikament Monjuvi und das Schuppenflechtemittel Tremfya des Partners Janssen seien wichtige Wachstumstreiber gewesen. Zudem habe das Unternehmen zwei vielversprechende Entwicklungskooperationen angekündigt./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 19:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 19:09 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Morphosys Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de