Nach dem Verlust im Q2 (April –Juni) im Ausmaß von rund 300 Millionen Euro konnte Adidas im Q3 wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Obwohl im Q3 nicht alle Stores geöffnet hatten, wurde ein Gewinn von 578 Millionen erzielt. Für das Q4 steht der CEO Kasper Rorsted wieder ein wenig auf der Bremse, nachdem zumindest in Europa wieder konzertierte Verschärfungen der Corona-Maßnahmen vorgenommen worden sind. Die Entwicklung und bevorstehende Zulassung von Impfstoffen gegen das Corona-Virus sorgen aber für ein Licht am Ende des Tunnels, wodurch die auf 2021 verschobenen sportlichen Großereignisse wie beispielsweise die Sommerolympiade in Tokio wahrscheinlich abgehalten werden können und bei Adidas die Kassen klingeln lassen werden.

.

Zum Chart

.

Der Corona-Sell Off fiel bei der Aktie von Adidas mit 55 % vergleichsweise stark aus, nachdem die erfolgsverwöhnten Aktionäre im Q2 1,45 Euro Verlust pro Aktie verdauen mussten. Nach dem schnellen Rebound ab Mitte März bildet der Kurs im Einklang mit der Benchmark DAX einen Aufwärtstrend aus, der bis heute Bestand hat. Die relative Unsicherheit des Managements in Bezug auf das Q4 ließ den Aktienkurs vorgestern gegen den Trend einbrechen. Nach einem weiteren Rückgang gestern Vormittag drehte sich der Kurs an der Unterstützungslinie bei 268,33 Euro und stabilisierte sich im Laufe des Tages. Wahrscheinlich wurde hier das Reversal markiert. Es gibt auch keinen Grund, warum der Kurs nicht wieder das All Time High von Jänner 2020 im Bereich von 315,19 Euro erreichen sollte. Vorher wird die Magic Number von 290 Euro getestet, deren Überwindung bei aktuellem Umfeld jedoch nur eine Frage der Zeit sein sollte.